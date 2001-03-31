Раздел: Россия
Захарова сказала, почему России устроили бойкот
Главная причина - Чемпионат мира по футболу.
Страны, которые призывают к бойкоту России, пытаются лишить ее Чемпионата мира по футболу, который должен пройти этим летом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Такое мнение высказала в интервью российскому "Пятому каналу" спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она назвала такие действия европейцев абсурдными.
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"Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое впечатление, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, "хоть трава не расти", вот только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же уже просто какой-то абсурд абсурдов", – заявила Захарова.
Страны, которые призывают к бойкоту России, пытаются лишить ее Чемпионата мира по футболу, который должен пройти этим летом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Такое мнение высказала в интервью российскому "Пятому каналу" спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она назвала такие действия европейцев абсурдными.
Читайте также: Россия требует от Великобритании сократить число дипломатических работников
"Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот, у меня такое впечатление, что вы знаете, как у нас русское выражение есть, "хоть трава не расти", вот только бы убрать этот Чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши, все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай Бог, все-таки коснется российского футбольного поля. Это же уже просто какой-то абсурд абсурдов", – заявила Захарова.
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