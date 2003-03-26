В Великобритании подумают о новых санкциях для РФ

Посол уточнила, что высылка российских дипломатов - не просто акт солидарности с Великобританией.



В вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть от дальнейших шагов РФ.



Об этом в эфире телеканала ICTV вечером 1 апреля заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, пишет



"Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться - это наша национальная безопасность", - заявила Гоф.



"Это также очень четкий ответ на то, что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - отметила она.



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Также Гоф отметила, что Великобритания не намерена ограничивать своих футбольных фанатов и команды в отношении посещения ЧМ-2018, который должен пройти в России. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть от дальнейших шагов РФ.Об этом в эфире телеканала ICTV вечером 1 апреля заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем в дальнейшем заботиться - это наша национальная безопасность", - заявила Гоф."Это также очень четкий ответ на то, что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - отметила она.Также Гоф отметила, что Великобритания не намерена ограничивать своих футбольных фанатов и команды в отношении посещения ЧМ-2018, который должен пройти в России.



