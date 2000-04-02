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Раздел: Россия  
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В РФ начался пожар на крупнейшем деревообрабатывающем предприятии

В РФ начался пожар на крупнейшем деревообрабатывающем предприятии Горит огромный завод в Ленинградской области.

В поселке Чудцы Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода ММ-Ефимовский, который принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Изначально пожар возник на складе готовой продукции и охватил площадь в 400 квадратных метров. Однако когда в 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров, пожару был присвоен третий уровень сложности.

Замеры на выброс вредных веществ пока не ведутся. Информации о пострадавших нет.

Спасатели сообщают, что все, кто находился на территории предприятия, были своевременно эвакуированы.

На складе хранилась готовая продукция.

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С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.
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 Теги: завод, пожар

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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