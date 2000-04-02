Раздел: Россия
В РФ начался пожар на крупнейшем деревообрабатывающем предприятии
Горит огромный завод в Ленинградской области.
В поселке Чудцы Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода ММ-Ефимовский, который принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Изначально пожар возник на складе готовой продукции и охватил площадь в 400 квадратных метров. Однако когда в 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров, пожару был присвоен третий уровень сложности.
Замеры на выброс вредных веществ пока не ведутся. Информации о пострадавших нет.
Спасатели сообщают, что все, кто находился на территории предприятия, были своевременно эвакуированы.
На складе хранилась готовая продукция.
Читайте также: В России арестован известный миллиардер
С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.
В поселке Чудцы Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода ММ-Ефимовский, который принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Изначально пожар возник на складе готовой продукции и охватил площадь в 400 квадратных метров. Однако когда в 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров, пожару был присвоен третий уровень сложности.
Замеры на выброс вредных веществ пока не ведутся. Информации о пострадавших нет.
Спасатели сообщают, что все, кто находился на территории предприятия, были своевременно эвакуированы.
На складе хранилась готовая продукция.
Читайте также: В России арестован известный миллиардер
С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Оставьте свой комментарий