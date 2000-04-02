Раздел: Россия
"Новичок" не наш: Путин рассказал, где могли произвести аналоги яда
Президент РФ заявил, что более 20 стран могут производить это вещество.
Нервно-паралитические вещества, подобные тому, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могут производиться примерно в 20 странах мира. Об этом журналистам сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить — по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества", — сказал российский лидер, не уточнив, на каких экспертов он ссылается.
Путин пояснил, что тема отравления Скрипалей была кратко затронута в ходе переговоров с Эрдоганом, и ему была изложена позиция Москвы. Глава российского государства выразил надежду, что точка в этом деле будет поставлена 4 апреля на сессии Организации по запрещению химического оружия.
3 апреля глава британской военной научно-технологической лаборатории Портон Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что специалисты учреждения не определили происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Он подчеркнул, что это не входит в сферу ответственности лаборатории — она определяет только тип и семейство яда. По словам Эйткенхэда, установлением того, где создавалось это вещество, занималось британское правительство.
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Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В итоге, по делу Скрипаля решение по высылке дипломатов России приняли более 20 государств и НАТО. Первых 23 дипломатов РФ выслала Британия.
Нервно-паралитические вещества, подобные тому, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могут производиться примерно в 20 странах мира. Об этом журналистам сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить — по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества", — сказал российский лидер, не уточнив, на каких экспертов он ссылается.
Путин пояснил, что тема отравления Скрипалей была кратко затронута в ходе переговоров с Эрдоганом, и ему была изложена позиция Москвы. Глава российского государства выразил надежду, что точка в этом деле будет поставлена 4 апреля на сессии Организации по запрещению химического оружия.
3 апреля глава британской военной научно-технологической лаборатории Портон Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что специалисты учреждения не определили происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Он подчеркнул, что это не входит в сферу ответственности лаборатории — она определяет только тип и семейство яда. По словам Эйткенхэда, установлением того, где создавалось это вещество, занималось британское правительство.
Читайте также: В НАТО не выдадут визы новым российским дипломатам
Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В итоге, по делу Скрипаля решение по высылке дипломатов России приняли более 20 государств и НАТО. Первых 23 дипломатов РФ выслала Британия.
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