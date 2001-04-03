В Москве с Курского вокзала эвакуировали почти тысячу пассажиров

Эвакуация началась после звонка о минировании.



Около 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщает

"После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек. Проводится проверка всех помещений", — сказал собеседник агентства.



Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.



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Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Около 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua "После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек. Проводится проверка всех помещений", — сказал собеседник агентства.Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.



