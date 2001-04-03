» » В Москве с Курского вокзала эвакуировали почти тысячу пассажиров
Раздел: Россия  
0

В Москве с Курского вокзала эвакуировали почти тысячу пассажиров

В Москве с Курского вокзала эвакуировали почти тысячу пассажировЭвакуация началась после звонка о минировании.

Около 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
"После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек. Проводится проверка всех помещений", — сказал собеседник агентства.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Читайте также: В Москве из торгового центра эвакуировали 4,5 тысячи человек

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Москва, вокзал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:13 » Автор: Татьяна Шедько
     587
     0

Похожие новости по теме

В Москве эвакуировали 600 человек из Центрального детского магазина В Москве эвакуировали 600 человек из Центрального детского магазина

Причиной эвакуации стал звонок о минировании.

В Екатеринбурге эвакуировали дом правительства, торговые центры и школы В Екатеринбурге эвакуировали дом правительства, торговые центры и школы

Эвакуировали несколько учебных заведений,торговых центров и Белый дом.

Паника в Москве: идет эвакуация с трех вокзалов Паника в Москве: идет эвакуация с трех вокзалов

Эвакуировали людей их трех московских вокзалов и библиотеки.

В Москве за сутки эвакуировали более 100 тысяч человек В Москве за сутки эвакуировали более 100 тысяч человек

В РФ продолжается волна анонимных звонков о минировании различных зданий.

В Москве эвакуировали гостиницу В Москве эвакуировали гостиницу "Космос" из-за сообщения о бомбе

Согласно сообщению, здание проверяют кинологи.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх