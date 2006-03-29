Раздел: Россия
Пожар в московском торговом центре: новые подробности
В результате происшествия появились жертвы.
В Москве горел торговый центр "Персей для детей" - около 300 человек было эвакуировано, передает "Интерфакс". Пожар возник в складском помещении. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в торговом центре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
"НТВ" сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем.
"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", - сказал источник.
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Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Пожарный жив, он получил отравление продуктами горения.
В Москве горел торговый центр "Персей для детей" - около 300 человек было эвакуировано, передает "Интерфакс". Пожар возник в складском помещении. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в торговом центре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
"НТВ" сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем.
"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", - сказал источник.
Читайте также: В Москве загорелся торговый центр
Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Пожарный жив, он получил отравление продуктами горения.
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