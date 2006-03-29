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Раздел: Россия  
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Пожар в московском торговом центре: новые подробности

Пожар в московском торговом центре: новые подробностиВ результате происшествия появились жертвы.

В Москве горел торговый центр "Персей для детей" - около 300 человек было эвакуировано, передает "Интерфакс". Пожар возник в складском помещении. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в торговом центре, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

"НТВ" сообщает об одном погибшем и одном пострадавшем.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", - сказал источник.

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Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре: одном посетителе и одном пожарном. Пожарный жив, он получил отравление продуктами горения.


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 Теги: Москва, пожар

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Сегодня, 14:20 » Автор: Татьяна Шедько
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