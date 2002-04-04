В России пенсионер с тростью напал на прокурора

Пожилой мужчина избил сотрудника прокуратуры из-за сноса гаража.



В Челябинской области в России 75-летний мужчина тростью избил прокурора города Сергея Горшкова, сообщает



Нападение произошло, когда мужчина пришел на прием по поводу попытки обжалования сноса своего самовольно установленного гаража. В больнице у Горшкова диагностировали травму глаза.



Мужчина был также недоволен и решением суда. В 2017 году, когда он был председателем кооператива, его признали виновным в растрате и приговорили к штрафу. Ему пришлось выплачивать деньги. На жалобы пенсионера прокурор ответил, что уже есть решение суда, изменить его нельзя. Когда пенсионер уходил, он выхватил трость и напал на чиновника.



Прокурора доставили в больницу, нападавшего задержали.



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Против 75-летнего мужчины инициировали уголовное дело. Снежинский горсуд избрал меру пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу. Кроме того, пожилому мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает источник агентства. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Челябинской области в России 75-летний мужчина тростью избил прокурора города Сергея Горшкова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Нападение произошло, когда мужчина пришел на прием по поводу попытки обжалования сноса своего самовольно установленного гаража. В больнице у Горшкова диагностировали травму глаза.Мужчина был также недоволен и решением суда. В 2017 году, когда он был председателем кооператива, его признали виновным в растрате и приговорили к штрафу. Ему пришлось выплачивать деньги. На жалобы пенсионера прокурор ответил, что уже есть решение суда, изменить его нельзя. Когда пенсионер уходил, он выхватил трость и напал на чиновника.Прокурора доставили в больницу, нападавшего задержали.Против 75-летнего мужчины инициировали уголовное дело. Снежинский горсуд избрал меру пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу. Кроме того, пожилому мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает источник агентства.



