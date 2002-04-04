» » В России пенсионер с тростью напал на прокурора
Раздел: Россия  
0

В России пенсионер с тростью напал на прокурора

В России пенсионер с тростью напал на прокурора Пожилой мужчина избил сотрудника прокуратуры из-за сноса гаража.

В Челябинской области в России 75-летний мужчина тростью избил прокурора города Сергея Горшкова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Нападение произошло, когда мужчина пришел на прием по поводу попытки обжалования сноса своего самовольно установленного гаража. В больнице у Горшкова диагностировали травму глаза.

Мужчина был также недоволен и решением суда. В 2017 году, когда он был председателем кооператива, его признали виновным в растрате и приговорили к штрафу. Ему пришлось выплачивать деньги. На жалобы пенсионера прокурор ответил, что уже есть решение суда, изменить его нельзя. Когда пенсионер уходил, он выхватил трость и напал на чиновника.

Прокурора доставили в больницу, нападавшего задержали.

Читайте также: "Новичок" не наш: Путин рассказал, где могли произвести аналоги яда

Против 75-летнего мужчины инициировали уголовное дело. Снежинский горсуд избрал меру пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу. Кроме того, пожилому мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает источник агентства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пенсионер, прокурор

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     89
     0

Похожие новости по теме

В России неизвестный мужчина напал на Ксению Собчак В России неизвестный мужчина напал на Ксению Собчак

Нападавший кричал о Жириновском.

Россиянин забил соседей до смерти металлической тростью и самокатом Россиянин забил соседей до смерти металлической тростью и самокатом

Мужчина убил соседей из-за шума.

Россиянин до смерти избил мужчину в больнице Россиянин до смерти избил мужчину в больнице

Мужчина ударил пострадавшего три раза кулаком по голове.

ЧП на пляже в России: вооруженный педофил напал на ребенка ЧП на пляже в России: вооруженный педофил напал на ребенка

Преступника ищут.

В России пенсионер задушил супругу по ее же просьбе В России пенсионер задушил супругу по ее же просьбе

Инцидент произошёл в Ростовской области.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх