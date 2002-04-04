» » В России потерпел крушение вертолет
Раздел: Россия  
0

В России потерпел крушение вертолет

В России потерпел крушение вертолет О количестве пострадавших пока неизвестно.

В четверг, 5 апреля, в Ставропольском крае (Российская Федерация) разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что количество пострадавших пока неизвестно.

В то же время, по словам представителей Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае, пилот вертолета выжил. Он получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Читайте также: Масштабный пожар в России: горел магазин игрушек

Как стало известно вскоре, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина пострадал, но живой, вертолет восстановлению не подлежит, уточняет Mash.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, вертолёт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:54 » Автор: Татьяна Шедько
     511
     0

Похожие новости по теме

В России потерпел крушение вертолет: есть жертвы В России потерпел крушение вертолет: есть жертвы

В Подмосковье разбился вертолет Ми-8, все члены экипажа погибли.

В России разбился вертолет В России разбился вертолет

Ситуация находится на контроле спасателей.

В России разбился очередной военный вертолет В России разбился очередной военный вертолет

В Смоленской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-24.

В России потерпел крушение второй за сутки вертолет, есть погибшие В России потерпел крушение второй за сутки вертолет, есть погибшие

В Хабаровском крае в море упал вертолет Ми-8.

В Рязанской области разбился вертолет В Рязанской области разбился вертолет

На полигоне «Дубровичи» потерпел крушение вертолет Ми-28Н.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх