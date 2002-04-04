Раздел: Россия
В России потерпел крушение вертолет
О количестве пострадавших пока неизвестно.
В четверг, 5 апреля, в Ставропольском крае (Российская Федерация) разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что количество пострадавших пока неизвестно.
В то же время, по словам представителей Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае, пилот вертолета выжил. Он получил травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Как стало известно вскоре, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина пострадал, но живой, вертолет восстановлению не подлежит, уточняет Mash.
В четверг, 5 апреля, в Ставропольском крае (Российская Федерация) разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что количество пострадавших пока неизвестно.
В то же время, по словам представителей Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Ставропольском крае, пилот вертолета выжил. Он получил травмы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Читайте также: Масштабный пожар в России: горел магазин игрушек
Как стало известно вскоре, вертолет разбился во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло. Мужчина пострадал, но живой, вертолет восстановлению не подлежит, уточняет Mash.
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