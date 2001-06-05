» » Путин отрицает возможность пожизненного правления в РФ
Раздел: Россия  
0

Путин отрицает возможность пожизненного правления в РФ

Путин отрицает возможность пожизненного правления в РФ Президент РФ прокомментировал дальнейшие планы.

Президент России Владимир Путин считает идею пожизненного президентства - несерьезной спекуляцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу, отвечая на вопрос о пожизненном президентстве.

Ведущий Армин Вольф заявил, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом".

Он спросил Путина, возможно ли такое в России.

Читайте также: В России заявили о «безумии» Натальи Поклонской

"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", - ответил Путин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     319
     0

Похожие новости по теме

Путин сообщил, что давно думает о преемнике Путин сообщил, что давно думает о преемнике

Президент РФ задумался об этом еще с 2000 года.

Путин ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах президента Путин ответил на вопрос об участии в предстоящих выборах президента

Президент РФ побывал на вручении премий «Доброволец России».

Путин рассказал, зачем России нужна армия Путин рассказал, зачем России нужна армия

Путин отрицает угрозу армии РФ другим странам

Путин не обсуждал с президентом Сирии его судьбу, - Песков Путин не обсуждал с президентом Сирии его судьбу, - Песков

В Кремле заявили, что с западными лидерами Путин не обсуждал вывод российских войск из Сирии.

Путин считает Блаттера достойным Нобелевской премии Путин считает Блаттера достойным Нобелевской премии

Президент РФ считает, что такие люди, как Блаттер заслуживают особого признания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх