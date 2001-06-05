Раздел: Россия
Путин отрицает возможность пожизненного правления в РФ
Президент РФ прокомментировал дальнейшие планы.
Президент России Владимир Путин считает идею пожизненного президентства - несерьезной спекуляцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу, отвечая на вопрос о пожизненном президентстве.
Ведущий Армин Вольф заявил, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом".
Он спросил Путина, возможно ли такое в России.
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"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", - ответил Путин.
Президент России Владимир Путин считает идею пожизненного президентства - несерьезной спекуляцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу, отвечая на вопрос о пожизненном президентстве.
Ведущий Армин Вольф заявил, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом".
Он спросил Путина, возможно ли такое в России.
Читайте также: В России заявили о «безумии» Натальи Поклонской
"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", - ответил Путин.
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