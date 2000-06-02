» » В России мужчину осудили за пост против Путина
Раздел: Россия  
0

В России мужчину осудили за пост против Путина

В России мужчину осудили за пост против Путина Гражданин РФ получил два года ограничения свободы.

В России Торопецкий районный суд Тверской области приговорил к 2 годам условно электрика Владимира Егорова, которого обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за поста против президента РФ Владимира Путина во "ВКонтакте", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Об этом сообщила адвокат группы "Агора" Светлана Сидоркина, которая защищает Егорова в суде.

По ее словам, мужчину приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать сайты, системный блок компьютера изъяли в пользу государства.

Егорова вменяют публичные призывы к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК), он свою вину не признает.

28 мая в ходе дебатов сторон прокурор запросил для Егорова два года условно. Защита, в свою очередь, просила полностью оправдать его.

По версии следствия, Егоров разместил в сообществе "Граждане Торопца", которое он ведет во "ВКонтакте", текст, "содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Речь идет о тексте против президента России.

Егоров написал: "Валить надо главную кремлевскую крысу с его дружками-подельниками". Публикация сопровождалась фотографией Путина с надписью на лбу "Главная крыса".

Читайте также: Путин отрицает возможность пожизненного правления в РФ

27 июня прошлого года Егоров должен был прийти в ФСБ на допрос, однако он не явился. После этого мужчину объявили в розыск. Через месяц, 31 июля, сотрудники ФСБ задержали Егорова в его автомобиле на границе с Беларусью.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Путин, суд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     242
     0

Похожие новости по теме

В России убийца получил пожизненное заключение В России убийца получил пожизненное заключение

Сергей Егоров застрелил людей из охотничьего ружья во время застолья.

За в*тников и к*цапов: в РФ парня приговорили к 160 часам исправительных работ За в*тников и к*цапов: в РФ парня приговорили к 160 часам исправительных работ

Прокурор требовал для Гозенка 2 года условно, но после того, как парень признал себя виновным, судья приговор смягчил.

За идеи «Правого сектора» в России парню дали 2,5 года условно За идеи «Правого сектора» в России парню дали 2,5 года условно

Парня обвинили в экстремизме.

В Краснодаре Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии за негативный пост про Путина В Краснодаре Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии за негативный пост про Путина

Активистка уверена, что ее преследуют за ее политические взгляды.

Создателя группы Создателя группы "Русский Правый сектор" приговорили почти к 3 годам колонии

Максима Калиниченка осудили за размещение в социальной сети ВКонтакте записей экстремистского содержания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх