Раздел: Россия
В России планируют повысить пенсионный возраст
Концепцию пенсионной реформы должны принять 14 июня.
Правительство России планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, то есть, на 5 и 8 лет соответственно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН
Концепция пенсионной реформы должна быть принята на заседании российского правительства 14 июня.
Один из собеседников издания сообщил, что пока не исключен более мягкий вариант, при котором женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.
Сейчас в России пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
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Напомним, министр соцполитики Украины Андрей Рева заверил, что благодаря реформе пенсионный возраст не планируют повышать еще лет 10. Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Одновременно украинское правительство предложило систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/v-rossii-hotyat-povysit-pensionnyy-vozrast-dlya-muzhchin-na-pyat-let-a-dlya-zhenschin-na-vosem-smi-1168149.html?_ga=2.86810078.733115263.1528376821-1727032864.1477844828
Правительство России планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, то есть, на 5 и 8 лет соответственно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН
Концепция пенсионной реформы должна быть принята на заседании российского правительства 14 июня.
Один из собеседников издания сообщил, что пока не исключен более мягкий вариант, при котором женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.
Сейчас в России пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
Читайте также: Пенсионный возраст для россиян хотят повысить до 63 лет
Напомним, министр соцполитики Украины Андрей Рева заверил, что благодаря реформе пенсионный возраст не планируют повышать еще лет 10. Международный валютный фонд настаивал на повышении в Украине пенсионного возраста. Одновременно украинское правительство предложило систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/v-rossii-hotyat-povysit-pensionnyy-vozrast-dlya-muzhchin-na-pyat-let-a-dlya-zhenschin-na-vosem-smi-1168149.html?_ga=2.86810078.733115263.1528376821-1727032864.1477844828
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