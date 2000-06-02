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Раздел: Россия  
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В России назвали условия возвращения страны в G8

В России назвали условия возвращения страны в G8В России отреагировали на идею возвращения к G8

Россия должна предложить свои условия для возвращения к формату G8 – отмену санкций и уважение собственных интересов. Об этом в своем Facebook заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Отсюда ключевое: а оно нам надо? Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику про "неплохо бы вернуть Россию, если она…" и т.п., а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов. Иначе это будет бессмысленной тратой времени ради очередных амбиций и тщеславия западников. У России точно нет такой мечты, как, например, у украинского руководства – почаще "светиться" рядом с самыми богатыми и влиятельными. Говорить нужно на равных и по существу, остальное – игры словами", - заявил Косачев.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Россия должна принять участие в заседании "Группы семи", накануне своего визита в Канаду для участия в части трехдневной конференции.
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 Теги: Россия, большая семерка

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Сегодня, 22:31 » Автор: Татьяна Ларина
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