В России уволили журналистку, которая пожаловалась на Путина

В Нижневартовске уволили журналистку местного телеканала N1 Александру Терикову за то, что она сделала политически неправильную публикацию в социальной сети.



Это случилось после того, как она рассказала СМИ о выступлении воспитанников местного детского сада N68, которые исполняли песню "Дядя Вова, мы с тобой". Александру возмутило, что дети четырех и пяти лет пели о том, как вернут "в гавань Родины Аляску" и пойдут в последний бой за "дядю Вову", передает



– Я плохо к этому отношусь...Это путинюгенд, по-моему. Во-первых, все эти сектантские песни про нынешнего президента и "крымнаш" – зло в зародыше. Не от большого ума их сочиняют, и надо быть совсем дураком конченным, чтобы это дальше транслировать. Но некоторые педагоги и родители считают, что это очень мило. Я бы не отправила своего ребенка и сама бы не пошла в последний бой ни за "дядю Вову", ни за любого другого дядю у власти. Слова песни можно интерпретировать и как призыв к суициду, и как отождествление Путина с родиной, что вообще-то противоречит хотя бы номинальной демократии в нашей стране. – так прокомментировала Анна Терикова концерт в детском саду.



В пятницу, 8 июня, Анне Териковой позвонил генеральный директор телеканала и сообщил, что она уволена. Вместе с Александрой уволен программный продюсер телеканала Константин Щербина, который также освещал тему, связанную с детсадом.





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В своем Инстаграме Терикова опубликовала фотографию заявления об увольнении по собственному желанию. "Прошу уволить меня за слишком активную гражданскую позицию и за политические разногласия с редакцией телеканала", – говорится в документе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это случилось после того, как она рассказала СМИ о выступлении воспитанников местного детского сада N68, которые исполняли песню "Дядя Вова, мы с тобой". Александру возмутило, что дети четырех и пяти лет пели о том, как вернут "в гавань Родины Аляску" и пойдут в последний бой за "дядю Вову", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сибирь.реалии.– Я плохо к этому отношусь...Это путинюгенд, по-моему. Во-первых, все эти сектантские песни про нынешнего президента и "крымнаш" – зло в зародыше. Не от большого ума их сочиняют, и надо быть совсем дураком конченным, чтобы это дальше транслировать. Но некоторые педагоги и родители считают, что это очень мило. Я бы не отправила своего ребенка и сама бы не пошла в последний бой ни за "дядю Вову", ни за любого другого дядю у власти. Слова песни можно интерпретировать и как призыв к суициду, и как отождествление Путина с родиной, что вообще-то противоречит хотя бы номинальной демократии в нашей стране. – так прокомментировала Анна Терикова концерт в детском саду.В пятницу, 8 июня, Анне Териковой позвонил генеральный директор телеканала и сообщил, что она уволена. Вместе с Александрой уволен программный продюсер телеканала Константин Щербина, который также освещал тему, связанную с детсадом.В своем Инстаграме Терикова опубликовала фотографию заявления об увольнении по собственному желанию. "Прошу уволить меня за слишком активную гражданскую позицию и за политические разногласия с редакцией телеканала", – говорится в документе.