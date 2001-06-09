Раздел: Россия
В московском подъезде мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку
Полиция Москвы задержала мужчину, которого подозревают в покушении на убийство 11-летней девочки.
Отмечается, что мужчина 1975 года рождения уже был судим за особо тяжкие преступления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Риа.новости.
Сейчас следователи работают с подозреваемым, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на девочку. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку мужчина ударил ножом девочку и скрылся.
Ребенок в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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По предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.
Отмечается, что мужчина 1975 года рождения уже был судим за особо тяжкие преступления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Риа.новости.
Сейчас следователи работают с подозреваемым, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на девочку. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку мужчина ударил ножом девочку и скрылся.
Ребенок в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Читайте также: В Харькове парень 20 раз ударил ножом 80-летнюю женщину
По предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.
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