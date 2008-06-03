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Раздел: Россия  
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В РФ рекордно увеличилось количество называющих себя "патриотами"

В РФ рекордно увеличилось количество называющих себя "патриотами"С 2016 года показатель вырос на 12%.

Согласно отчету социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на данный момент 92% россиян считают себя патриотами Российской Федерации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Сообщается, что данный показатель вырос на 12% с 2016 года.

В ходе нынешнего опроса на вопрос о позиционировании себя как патриота 51% респондентов ответил "да, безусловно", еще 41% ответили "скорее да".

Опрос проводился в начале июня 2018 года среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

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Сообщается, что под "патриотизмом" россияне подразумевают разные вещи: 59% считают, что быть патриотом означает любить свою страну, 39% опрошенных полагают, что патриотизм означает стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее, и 19% полагает, что это значит "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была".
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Сегодня, 17:37 » Автор: Алена Шимко
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