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В России поезд протаранил пассажирский автобус, есть погибшие
Под Орлом грузовой поезд протаранил автобус
В воскресенье, 10 июня, в России произошла трагедия на железной дороге. Здесь, неподалеку от города Орел, грузовой состав протаранил автобус на железнодорожном переезде, есть погибшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.
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Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.
В воскресенье, 10 июня, в России произошла трагедия на железной дороге. Здесь, неподалеку от города Орел, грузовой состав протаранил автобус на железнодорожном переезде, есть погибшие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.
Читайте также: Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус в Германии
Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.
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