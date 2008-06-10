Раздел: Россия
В Москве оппозиционеры вышли на митинг
Основные тезисы акции – прекращение произвола силовых структур, преследования политических оппонентов власти, дел за репосты в социальных сетях
Согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола" начался на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
На площади продолжают собираться люди. Участники принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.
Различные активисты также собирают подписи, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.
Проспект Сахарова перекрыт металлическими ограждениями, вдоль которых расставлены автозаки. На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.
По словам организаторов акции, основные тезисы акции – прекращение произвола силовых структур, преследования политических оппонентов власти, дел за репосты в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.
В соответствии с заявкой, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.
На акции планируются выступления члена Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерия Борщева, председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, экс-уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалева. Также будет зачитано обращение председателя МХГ Людмилы Алексеевой.
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Кроме того, на акции выступят представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", муниципальные депутаты, деятели культуры и искусства.
Согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола" начался на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
На площади продолжают собираться люди. Участники принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.
Различные активисты также собирают подписи, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.
Проспект Сахарова перекрыт металлическими ограждениями, вдоль которых расставлены автозаки. На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.
По словам организаторов акции, основные тезисы акции – прекращение произвола силовых структур, преследования политических оппонентов власти, дел за репосты в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.
В соответствии с заявкой, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.
На акции планируются выступления члена Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерия Борщева, председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, экс-уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалева. Также будет зачитано обращение председателя МХГ Людмилы Алексеевой.
Читайте также: В Москве запрещен оппозиционный митинг
Кроме того, на акции выступят представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", муниципальные депутаты, деятели культуры и искусства.
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