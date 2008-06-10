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В Москве оппозиционеры вышли на митинг

В Москве оппозиционеры вышли на митингОсновные тезисы акции – прекращение произвола силовых структур, преследования политических оппонентов власти, дел за репосты в социальных сетях

Согласованный митинг оппозиционеров и правозащитников "За свободную Россию без репрессий и произвола" начался на проспекте Сахарова в Москве в воскресенье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня

На площади продолжают собираться люди. Участники принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.

Различные активисты также собирают подписи, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.

Проспект Сахарова перекрыт металлическими ограждениями, вдоль которых расставлены автозаки. На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.

По словам организаторов акции, основные тезисы акции – прекращение произвола силовых структур, преследования политических оппонентов власти, дел за репосты в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.

В соответствии с заявкой, организаторами акции являются экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАСа Михаил Шнейдер.

На акции планируются выступления члена Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерия Борщева, председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, экс-уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалева. Также будет зачитано обращение председателя МХГ Людмилы Алексеевой.

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Кроме того, на акции выступят представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Гражданская инициатива", движения "Открытая Россия", муниципальные депутаты, деятели культуры и искусства.
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 Теги: Москва, акция протеста

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Сегодня, 15:56 » Автор: Татьяна Ларина
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