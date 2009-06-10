Раздел: Россия
России предрекли новую катастрофу
Уже сегодня в большинстве субъектов страны независимые АЗС начали закрываться.
Соглашение по "заморозке" розничной цены на бензин, которого достигло правительство РФ с крупнейшими нефтяными компаниями, при сохранении условного "рыночного" ценообразования в рамках оптового сегмента, ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
С таким заявлением выступил в субботу Независимый топливный союз, объединящий владельцев 15 тысяч автозаправок в 24 регионах России.
"Для граждан России это чревато топливными дефицитами, а также окончательной монополизацией топливного рынка с последующим ростом цен на бензин, до 100 рублей за литр в ближайший год", - говорится в релизе НТС.
По мнению союза, необходимы срочные оперативные меры. Правительство должно "либо отпустить розничную цену и признать свою ответственность за сложившуюся ситуацию, либо в качестве экстренной меры включить режим ручного управления в оптовом сегменте рынка с целью обеспечить адекватную доходность для независимых сетей АЗС".
"Без этих непопулярных мер добиться оперативного результата и не допустить непоправимых последствий для топливной инфраструктуры страны принципиально невозможно", - говорится в релизе союза.
Она должна включать радикальное увеличение объемов обязательной биржевой торговли (25% - дизельное топливо; 50% - бензин), системное развитие биржевой мелкооптовой торговли; подключение торгов с отгрузкой трубопроводным транспортом.
Кроме того, нужны обязательные правила реализации нефтепродуктов на бирже для всех перерабатывающих заводов; признание приоритета территориальных индикаторов оптовой цены над национальными; упразднение временного лага при формировании цен в разных сегментах рынка; разработка рекомендуемых стандартов дифференциации уровня цен в зависимости от сегмента топливного рынка, считают в союзе.
Отдельной мерой необходима отмена акциза на топливо, как "деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны".
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"Собственники независимых АЗС загнаны в тупик налоговой и регулятивной политикой правительства РФ. Последнее соглашение вице-премьера Дмитрия Козака с крупными нефтяными компаниями о "заморозке" розничных цен только самая вершина того айсберга проблем, с которой столкнулись независимые игроки топливного рынка", - рассказывает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Соглашение по "заморозке" розничной цены на бензин, которого достигло правительство РФ с крупнейшими нефтяными компаниями, при сохранении условного "рыночного" ценообразования в рамках оптового сегмента, ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
С таким заявлением выступил в субботу Независимый топливный союз, объединящий владельцев 15 тысяч автозаправок в 24 регионах России.
"Для граждан России это чревато топливными дефицитами, а также окончательной монополизацией топливного рынка с последующим ростом цен на бензин, до 100 рублей за литр в ближайший год", - говорится в релизе НТС.
По мнению союза, необходимы срочные оперативные меры. Правительство должно "либо отпустить розничную цену и признать свою ответственность за сложившуюся ситуацию, либо в качестве экстренной меры включить режим ручного управления в оптовом сегменте рынка с целью обеспечить адекватную доходность для независимых сетей АЗС".
"Без этих непопулярных мер добиться оперативного результата и не допустить непоправимых последствий для топливной инфраструктуры страны принципиально невозможно", - говорится в релизе союза.
Она должна включать радикальное увеличение объемов обязательной биржевой торговли (25% - дизельное топливо; 50% - бензин), системное развитие биржевой мелкооптовой торговли; подключение торгов с отгрузкой трубопроводным транспортом.
Кроме того, нужны обязательные правила реализации нефтепродуктов на бирже для всех перерабатывающих заводов; признание приоритета территориальных индикаторов оптовой цены над национальными; упразднение временного лага при формировании цен в разных сегментах рынка; разработка рекомендуемых стандартов дифференциации уровня цен в зависимости от сегмента топливного рынка, считают в союзе.
Отдельной мерой необходима отмена акциза на топливо, как "деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны".
Читайте также: Ученые предрекли новую дату конца света
"Собственники независимых АЗС загнаны в тупик налоговой и регулятивной политикой правительства РФ. Последнее соглашение вице-премьера Дмитрия Козака с крупными нефтяными компаниями о "заморозке" розничных цен только самая вершина того айсберга проблем, с которой столкнулись независимые игроки топливного рынка", - рассказывает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
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