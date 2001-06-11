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Раздел: Россия  
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В Москве развернули большой баннер в поддержку Олега Сенцова

В Москве развернули большой баннер в поддержку Олега Сенцова На митинге было задержано три человека.

В Москве на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На митинг пришли представители общественных организации, которые занимаются помощью политзаключенным, а также представители политических партий, в частности, "Парнаса", "Яблока" и др.

На митинге развернули большой баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Всего в митинге принимает участие около полутора тысяч человек. Они призывают остановить политические репрессии, освободить политзаключенных, прекратить "дело "Седьмой студии", не сносить дома по проекту реновации, остановить блокировку "Телеграмма" и прекратить избиения людей на митингах.

Митинг оппозиции «За свободную Россию без репрессий и произвола» на Проспекте Сахарова. Многие плакаты и выступления посвящены голодающему Олегу Сенцову.

Кроме того, участники акции выступают против возбуждения уголовных дел за "неугодные" репосты в соцсетях и нарушения прав человека силовыми структурами.

"Митинг — это лишь первая ступень. Мы договорились с правозащитниками, что это будет серия мероприятий. Ситуация в стране очень тревожная", — сказал "Новой газете" политик Геннадий Гудков.

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На митинги были задержани три человека. В полиции заявили, что активисты были задержаны "за недопустимые высказывания в адрес президента".
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 Теги: Москва, митинг, Сенцов

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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