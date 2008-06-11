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Раздел: Россия  
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Российский посол стал жертвой грабителей

Российский посол стал жертвой грабителей Кузьмин обратился с заявлением в полицию.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин стал жертвой карманных грабителей во время поездки на минувших выходных в город Сибиу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Дипломат ощутил касание злоумышленника в районе нагрудного кармана, когда он с семьей гулял по одной из центральных площадей города и заметил исчезновение кошелька.

Кроме карманных денег и карточек, добычей воров стала дипломатическая карта.

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Правоохранители по закону не имеют права раскрывать личные данные своих заявителей, однако в ведомстве подтвердили, что к ним поступило пять жалоб на кражи.
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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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