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Раздел: Россия  
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В России ограбили пьяного британского болельщика

В России ограбили пьяного британского болельщикаПолицейские уже нашли автомобиль предполагаемых грабителей.

Сотрудники московской полиции разыскивают пятерых граждан, которые, по утверждениям гражданина Великобритании, ограбили его на юге Москвы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aspi.com.ua.

Работу полицейских осложняет то, что потерпевший дал крайне мало сведений о произошедшем преступлении из-за сильнейшего алкогольного опьянения.

Обратившийся за помощью к полиции был настолько пьян, что не смог даже внятно назвать свое имя. Тем не менее оперативникам удалось установить, что на Симферопольском бульваре к иностранцу подошли пятеро граждан. Угрожая, они заставили британца обналичить с банковской карты сумму, размер которой иностранец не смог назвать. После того как деньги оказались у злоумышленников, мужчины скрылись на автомобиле.

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Поиск подозреваемых продолжается. А британский фанат пока что спит в отделении полиции. Сообщается, что следов побоев у болельщика нет.
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 Теги: болельщик, Россия

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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