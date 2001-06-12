Раздел: Россия
В России режиссера заподозрили в хищении госсредств
Попытка обжаловать решение провалилась.
Министерство культуры РФ обвинило российского режиссера Сергея Соловьева в хищении денег, выделенных на кинопроект "Елизавета и Клодиль".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным издания, глава российского министерства Владимир Мединский обратился в правоохранительные органы в конце мая.
Следователей просили разобраться, "куда девались миллионы", выделенные из казны на съемки фильма о двух девушках из богатых семей, которые в начале ХХ века приезжают во Францию. Изначально к съемкам намеревались привлечь французских актеров Пьера Ришара и Кристофа Ламберта.
В 2011 году был заключен государственный контракт на 25 млн руб. (сейчас это около 13 млн грн). В сроки съемочная группа не уложилась. Фильм датирован 2015 годом. На афише Ламберта нет.
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Минкульт через суд взыскал с киностудии не только 25 млн руб., но еще и 9 млн руб. за просрочку.
Издание отмечает, что попытка обжаловать решение провалилась, а чиновники подали заявление в прокуратуру. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
Министерство культуры РФ обвинило российского режиссера Сергея Соловьева в хищении денег, выделенных на кинопроект "Елизавета и Клодиль".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным издания, глава российского министерства Владимир Мединский обратился в правоохранительные органы в конце мая.
Следователей просили разобраться, "куда девались миллионы", выделенные из казны на съемки фильма о двух девушках из богатых семей, которые в начале ХХ века приезжают во Францию. Изначально к съемкам намеревались привлечь французских актеров Пьера Ришара и Кристофа Ламберта.
В 2011 году был заключен государственный контракт на 25 млн руб. (сейчас это около 13 млн грн). В сроки съемочная группа не уложилась. Фильм датирован 2015 годом. На афише Ламберта нет.
Читайте также: ГПУ хочет арестовать Бакулина
Минкульт через суд взыскал с киностудии не только 25 млн руб., но еще и 9 млн руб. за просрочку.
Издание отмечает, что попытка обжаловать решение провалилась, а чиновники подали заявление в прокуратуру. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
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