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Раздел: Россия  
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В России режиссера заподозрили в хищении госсредств

В России режиссера заподозрили в хищении госсредствПопытка обжаловать решение провалилась.

Министерство культуры РФ обвинило российского режиссера Сергея Соловьева в хищении денег, выделенных на кинопроект "Елизавета и Клодиль".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

По данным издания, глава российского министерства Владимир Мединский обратился в правоохранительные органы в конце мая.

Следователей просили разобраться, "куда девались миллионы", выделенные из казны на съемки фильма о двух девушках из богатых семей, которые в начале ХХ века приезжают во Францию. Изначально к съемкам намеревались привлечь французских актеров Пьера Ришара и Кристофа Ламберта.

В 2011 году был заключен государственный контракт на 25 млн руб. (сейчас это около 13 млн грн). В сроки съемочная группа не уложилась. Фильм датирован 2015 годом. На афише Ламберта нет.

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Минкульт через суд взыскал с киностудии не только 25 млн руб., но еще и 9 млн руб. за просрочку.

Издание отмечает, что попытка обжаловать решение провалилась, а чиновники подали заявление в прокуратуру. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
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 Теги: Россия, госсредства

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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