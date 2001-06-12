В МИД России не верят в эффективность новых санкций со стороны США

Внешнеполитическое ведомство РФ упрекает США в попытках давления.



Министерство иностранных дел России заявило, что результат от новых санкций США будет нулевым, сообщает



«В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится», — говорится в сообщении пресс-службы.



В ведомстве считают, что США возомнили себя «мировым жандармом» и такими попытками давления «лишь выставляют напоказ собственную беспомощность».



«В США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами», — отметили в МИД РФ.



Также российские дипломаты указывают на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун российских национальных праздников — Дня Победы и Дня России.



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«Мы это запомним», — резюмировали в ведомстве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министерство иностранных дел России заявило, что результат от новых санкций США будет нулевым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реалист «В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится», — говорится в сообщении пресс-службы.В ведомстве считают, что США возомнили себя «мировым жандармом» и такими попытками давления «лишь выставляют напоказ собственную беспомощность».«В США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами», — отметили в МИД РФ.Также российские дипломаты указывают на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун российских национальных праздников — Дня Победы и Дня России.«Мы это запомним», — резюмировали в ведомстве.



