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Раздел: Россия  
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Российских туристов в Болгарии станет меньше: названа причина

Российских туристов в Болгарии станет меньше: названа причинаДанные основаны на реальных цифрах.

Количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона.

Как сообщает БТА со ссылкой на заявление министра туризма — Николины Ангелковой, количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.

Как оказалось, часть туристов, которые в прошлом году отдыхали в Болгарии — отправились на отдых в Турцию.

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Однако, большая часть россиян, которые в этом году отказались от выезда на болгарские курорты просто не может себе это позволить чисто по финансовым причинам.
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 Теги: турист, Болгария

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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