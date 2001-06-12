Раздел: Россия
Российских туристов в Болгарии станет меньше: названа причина
Данные основаны на реальных цифрах.
Количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона.
Как сообщает БТА со ссылкой на заявление министра туризма — Николины Ангелковой, количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.
Как оказалось, часть туристов, которые в прошлом году отдыхали в Болгарии — отправились на отдых в Турцию.
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Однако, большая часть россиян, которые в этом году отказались от выезда на болгарские курорты просто не может себе это позволить чисто по финансовым причинам.
Количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона.
Как сообщает БТА со ссылкой на заявление министра туризма — Николины Ангелковой, количество российских туристов в Болгарии в летний сезон 2018 года сократиться на 3%-5%, в сравнении с данными прошлого летнего сезона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.net.
Как оказалось, часть туристов, которые в прошлом году отдыхали в Болгарии — отправились на отдых в Турцию.
Читайте также: Названа причина появления смога в Киеве
Однако, большая часть россиян, которые в этом году отказались от выезда на болгарские курорты просто не может себе это позволить чисто по финансовым причинам.
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