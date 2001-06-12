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Российских туристов в Болгарии станет меньше: названа причина

Российских туристов в Болгарии станет меньше: названа причина

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