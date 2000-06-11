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Раздел: Россия  
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Путина освистали на открытии ЧМ-2018

Путина освистали на открытии ЧМ-2018На трибунах раздался осуждающий свист.

В четверг, 14 июня, президента Российской Федерации Владимира Путина освистали перед торжественной речью на матче открытия Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сплетни и спорт", пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Так, во время того, как диктор на стадионе назвал имя и фамилию спикера, на трибунах раздался осуждающий свист и шум. Инцидент попал в прямой эфир.

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казаки, которые участвовали в боевых действиях в Украине и Сирии, задействованы в патрулировании улиц, фан-зон и мест базирования спортсменов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу.
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 Теги: Путин, ЧМ-2018

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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