Раздел: Россия
Путина освистали на открытии ЧМ-2018
На трибунах раздался осуждающий свист.
В четверг, 14 июня, президента Российской Федерации Владимира Путина освистали перед торжественной речью на матче открытия Чемпионата мира по футболу-2018.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сплетни и спорт", пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, во время того, как диктор на стадионе назвал имя и фамилию спикера, на трибунах раздался осуждающий свист и шум. Инцидент попал в прямой эфир.
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казаки, которые участвовали в боевых действиях в Украине и Сирии, задействованы в патрулировании улиц, фан-зон и мест базирования спортсменов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу.
В четверг, 14 июня, президента Российской Федерации Владимира Путина освистали перед торжественной речью на матче открытия Чемпионата мира по футболу-2018.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сплетни и спорт", пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, во время того, как диктор на стадионе назвал имя и фамилию спикера, на трибунах раздался осуждающий свист и шум. Инцидент попал в прямой эфир.
Читайте также: Дети освистали Путина в Дагестане. Видео
казаки, которые участвовали в боевых действиях в Украине и Сирии, задействованы в патрулировании улиц, фан-зон и мест базирования спортсменов в России во время проведения Чемпионата мира по футболу.
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