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Раздел: Россия  
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В России во время матча ЧМ-2018 срочно эвакуировали МГУ

В России во время матча ЧМ-2018 срочно эвакуировали МГУЭвакуация проводилась в главном здании.

Во время первого матча в рамках футбольного Чемпионата мира в Москве прошла принудительная эвакуация студентов и преподавателей из корпусов МГУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Как сообщила Инициативная группа университета в своем Телеграм, эвакуация проводилась в главном здании и нескольких факультетах: на биологическом, экономическом, физическом и юридическом.

Отмечается, что заместитель декана биофака по громкой связи прямым текстом объявил, что эвакуация происходит в связи с чемпионатом. Студентов и преподавателей выгнали из зданий прямо в разгар рабочего дня, парализована работа лабораторий, а юрфаку пришлось сдавать экзамен прямо под открытым небом.

В главное здание университета невозможно попасть по студенческому билету – только по пропуску в общежитие.

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В сети пишут, что причиной паники стал анонимный звонок о бомбе. Между тем, известно, что было эвакуировано еще несколько зданий в районе стадиона «Лужники»: Роспатент, Институт геохимии им. Вернадского и ТЦ «Капитолий», а станция метрополитена «Воробьевы горы» остановила работу.
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 Теги: Россия, ЧМ-2018, МГУ

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Сегодня, 23:06 » Автор: Едгар Букмирза
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