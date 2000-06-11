В России во время матча ЧМ-2018 срочно эвакуировали МГУ

Эвакуация проводилась в главном здании.



Во время первого матча в рамках футбольного Чемпионата мира в Москве прошла принудительная эвакуация студентов и преподавателей из корпусов МГУ.



Об этом пишет



Как сообщила Инициативная группа университета в своем Телеграм, эвакуация проводилась в главном здании и нескольких факультетах: на биологическом, экономическом, физическом и юридическом.



Отмечается, что заместитель декана биофака по громкой связи прямым текстом объявил, что эвакуация происходит в связи с чемпионатом. Студентов и преподавателей выгнали из зданий прямо в разгар рабочего дня, парализована работа лабораторий, а юрфаку пришлось сдавать экзамен прямо под открытым небом.



В главное здание университета невозможно попасть по студенческому билету – только по пропуску в общежитие.



Читайте также: В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ



В сети пишут, что причиной паники стал анонимный звонок о бомбе. Между тем, известно, что было эвакуировано еще несколько зданий в районе стадиона «Лужники»: Роспатент, Институт геохимии им. Вернадского и ТЦ «Капитолий», а станция метрополитена «Воробьевы горы» остановила работу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время первого матча в рамках футбольного Чемпионата мира в Москве прошла принудительная эвакуация студентов и преподавателей из корпусов МГУ.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua Как сообщила Инициативная группа университета в своем Телеграм, эвакуация проводилась в главном здании и нескольких факультетах: на биологическом, экономическом, физическом и юридическом.Отмечается, что заместитель декана биофака по громкой связи прямым текстом объявил, что эвакуация происходит в связи с чемпионатом. Студентов и преподавателей выгнали из зданий прямо в разгар рабочего дня, парализована работа лабораторий, а юрфаку пришлось сдавать экзамен прямо под открытым небом.В главное здание университета невозможно попасть по студенческому билету – только по пропуску в общежитие.В сети пишут, что причиной паники стал анонимный звонок о бомбе. Между тем, известно, что было эвакуировано еще несколько зданий в районе стадиона «Лужники»: Роспатент, Институт геохимии им. Вернадского и ТЦ «Капитолий», а станция метрополитена «Воробьевы горы» остановила работу.



