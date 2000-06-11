Раздел: Россия
В России во время матча ЧМ-2018 срочно эвакуировали МГУ
Эвакуация проводилась в главном здании.
Во время первого матча в рамках футбольного Чемпионата мира в Москве прошла принудительная эвакуация студентов и преподавателей из корпусов МГУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
Как сообщила Инициативная группа университета в своем Телеграм, эвакуация проводилась в главном здании и нескольких факультетах: на биологическом, экономическом, физическом и юридическом.
Отмечается, что заместитель декана биофака по громкой связи прямым текстом объявил, что эвакуация происходит в связи с чемпионатом. Студентов и преподавателей выгнали из зданий прямо в разгар рабочего дня, парализована работа лабораторий, а юрфаку пришлось сдавать экзамен прямо под открытым небом.
В главное здание университета невозможно попасть по студенческому билету – только по пропуску в общежитие.
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В сети пишут, что причиной паники стал анонимный звонок о бомбе. Между тем, известно, что было эвакуировано еще несколько зданий в районе стадиона «Лужники»: Роспатент, Институт геохимии им. Вернадского и ТЦ «Капитолий», а станция метрополитена «Воробьевы горы» остановила работу.
Во время первого матча в рамках футбольного Чемпионата мира в Москве прошла принудительная эвакуация студентов и преподавателей из корпусов МГУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
Как сообщила Инициативная группа университета в своем Телеграм, эвакуация проводилась в главном здании и нескольких факультетах: на биологическом, экономическом, физическом и юридическом.
Отмечается, что заместитель декана биофака по громкой связи прямым текстом объявил, что эвакуация происходит в связи с чемпионатом. Студентов и преподавателей выгнали из зданий прямо в разгар рабочего дня, парализована работа лабораторий, а юрфаку пришлось сдавать экзамен прямо под открытым небом.
В главное здание университета невозможно попасть по студенческому билету – только по пропуску в общежитие.
Читайте также: В России из ТРЦ эвакуировали 170 человек - СМИ
В сети пишут, что причиной паники стал анонимный звонок о бомбе. Между тем, известно, что было эвакуировано еще несколько зданий в районе стадиона «Лужники»: Роспатент, Институт геохимии им. Вернадского и ТЦ «Капитолий», а станция метрополитена «Воробьевы горы» остановила работу.
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