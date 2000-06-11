» » В Москве Диего Марадону ОМОН не пустил на парковку
Раздел: Россия  
0

В Москве Диего Марадону ОМОН не пустил на парковку

В Москве Диего Марадону ОМОН не пустил на парковкуЗнаменитый аргентинский футболист посетил матч Россия – Саудовская Аравия

Бойцы московского спецназа не узнали легендарного в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Однако уехать со стадиона не смог, поскольку его не пустили к машине.

Напомним, что перед матчем Россия – Саудовская Аравия прошла церемония открытия ЧМ-2018, которую уже успели высмеять в соцсетях. В открытии мундиаля принял участие знаменитый британский певец Робби Уильямс, а также солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. Также в церемонии был задействован известный бразильский футболист Роналдо.
А сборная Аргентины, с которой Марадона становился чемпионом мира в 1986 году, стартует на мундиале в субботу, 16 июня, матчем с Исландией. Полное расписание матчей ЧМ-2018 доступно на нашем сайте.

Читайте также: В Аргентине задержали легендарного футболиста

После ЧМ-2018 Марадона приступит к работе в брестском "Динамо". Диего недавно получил должность председателя правления белорусского клуба.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Диего Марадона, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
     100
     0

Похожие новости по теме

Россия поссорила арабские страны Россия поссорила арабские страны

Саудовская Аравия заявила о готовности провести "военную акцию" против Катара.

В России резко упали военные расходы В России резко упали военные расходы

Саудовская Аравия обогнала Россию.

В России наградили короля Саудовской Аравии званием почетного доктора В России наградили короля Саудовской Аравии званием почетного доктора

Король арабской страны удостоился престижной награды.

Россия поставит Саудовской Аравии комплексы С-400 Россия поставит Саудовской Аравии комплексы С-400

Стороны пока не согласовали вопрос производства систем ПВО в Саудовской Аравии.

Россия готова променять своего союзника на Ближнем Востоке на выгодный газовый контракт Россия готова променять своего союзника на Ближнем Востоке на выгодный газовый контракт

Саудовская Аравия предложила Российской Федерации сотрудничество и гарантии в сфере энергетики, а так же выгодные оружейные договоренности и контракты в обмен на отказ Москвы поддерживать Дамаск в Совете безопасности Организаций объединенных наций. Такое предложение официальной Москве поступило во время недавнего


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх