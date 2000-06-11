В Москве Диего Марадону ОМОН не пустил на парковку

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Саудовская Аравия предложила Российской Федерации сотрудничество и гарантии в сфере энергетики, а так же выгодные оружейные договоренности и контракты в обмен на отказ Москвы поддерживать Дамаск в Совете безопасности Организаций объединенных наций. Такое предложение официальной Москве поступило во время недавнего