Раздел: Россия
В Москве Диего Марадону ОМОН не пустил на парковку
Знаменитый аргентинский футболист посетил матч Россия – Саудовская Аравия
Бойцы московского спецназа не узнали легендарного в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Однако уехать со стадиона не смог, поскольку его не пустили к машине.
Напомним, что перед матчем Россия – Саудовская Аравия прошла церемония открытия ЧМ-2018, которую уже успели высмеять в соцсетях. В открытии мундиаля принял участие знаменитый британский певец Робби Уильямс, а также солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. Также в церемонии был задействован известный бразильский футболист Роналдо.
А сборная Аргентины, с которой Марадона становился чемпионом мира в 1986 году, стартует на мундиале в субботу, 16 июня, матчем с Исландией. Полное расписание матчей ЧМ-2018 доступно на нашем сайте.
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После ЧМ-2018 Марадона приступит к работе в брестском "Динамо". Диего недавно получил должность председателя правления белорусского клуба.
Бойцы московского спецназа не узнали легендарного в прошлом аргентинского футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Однако уехать со стадиона не смог, поскольку его не пустили к машине.
Напомним, что перед матчем Россия – Саудовская Аравия прошла церемония открытия ЧМ-2018, которую уже успели высмеять в соцсетях. В открытии мундиаля принял участие знаменитый британский певец Робби Уильямс, а также солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. Также в церемонии был задействован известный бразильский футболист Роналдо.
А сборная Аргентины, с которой Марадона становился чемпионом мира в 1986 году, стартует на мундиале в субботу, 16 июня, матчем с Исландией. Полное расписание матчей ЧМ-2018 доступно на нашем сайте.
Читайте также: В Аргентине задержали легендарного футболиста
После ЧМ-2018 Марадона приступит к работе в брестском "Динамо". Диего недавно получил должность председателя правления белорусского клуба.
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