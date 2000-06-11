Раздел: Россия
В России поднимут пенсионный возраст
Власти России приняли решение повысить с 2019 года пенсионный возраст и ставку НДС.
Так, кабинет министров РФ в четверг, 14 июня, одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Согласно решению, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году.
Переходный период повышения начнется с 2019 года. Планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.
В настоящее время возраст для выхода на пенсию в России для мужчин составляет 60 лет, а для женщин - 55 лет.
"Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно, например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года получат право выхода на пенсию в 2022 году соответственно в возрасте 62 и 57 лет", - рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В качестве компенсационной меры предлагается тем, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 для мужчин) выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (в условиях его повышения).
Стоит отметить, что досрочный выход на пенсию для ряда категорий граждан РФ будет сохранен. В частности, такое право сохранится: у тех, кто работает на вредном и опасном производстве; у женщин, которые имеют 5 и более детей; у инвалидов по зрению первой группы и военной травмы; у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства; у чернобыльцев и некоторых других категорий, имеющих такие льготы.
Для россиян, которые уже вышли на пенсию, правила меняться не будут. При этом Медведев заверил, что благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. рублей в год.
Помимо этого, правительство РФ приняло решение повысить базовую ставку НДС с действующих 18 % до 20 %. При этом ожидается, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.
"Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес. Сейчас базовая ставка НДС – 18 %. Предлагается сделать ее 20 %. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", - рассказал Медведев в ходе заседания правительства РФ.
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Власти страны ожидают, что повышение ставки НДС до 20 % будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год.
Так, кабинет министров РФ в четверг, 14 июня, одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Согласно решению, пенсионный возраст для женщин составит 63 года к 2034 году, а пенсионный возраст для мужчин - 65 лет к 2028 году.
Переходный период повышения начнется с 2019 года. Планка пенсионного возраста будет ежегодно повышаться на один год.
В настоящее время возраст для выхода на пенсию в России для мужчин составляет 60 лет, а для женщин - 55 лет.
"Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно, например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года получат право выхода на пенсию в 2022 году соответственно в возрасте 62 и 57 лет", - рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В качестве компенсационной меры предлагается тем, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 для мужчин) выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (в условиях его повышения).
Стоит отметить, что досрочный выход на пенсию для ряда категорий граждан РФ будет сохранен. В частности, такое право сохранится: у тех, кто работает на вредном и опасном производстве; у женщин, которые имеют 5 и более детей; у инвалидов по зрению первой группы и военной травмы; у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства; у чернобыльцев и некоторых других категорий, имеющих такие льготы.
Для россиян, которые уже вышли на пенсию, правила меняться не будут. При этом Медведев заверил, что благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. рублей в год.
Помимо этого, правительство РФ приняло решение повысить базовую ставку НДС с действующих 18 % до 20 %. При этом ожидается, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.
Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.
"Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес. Сейчас базовая ставка НДС – 18 %. Предлагается сделать ее 20 %. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", - рассказал Медведев в ходе заседания правительства РФ.
Читайте также: Медведев: в РФ поднимут пенсионный возраст
Власти страны ожидают, что повышение ставки НДС до 20 % будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год.
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