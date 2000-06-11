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Раздел: Россия  
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Россияне устроили пьяную драку в самолете

Россияне устроили пьяную драку в самолетеТри выпивохи что-то не поделили на борту самолета Москва – Ереван

Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван.

"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.

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Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.
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 Теги: Россия, самолет

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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