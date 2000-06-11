Раздел: Россия
Россияне устроили пьяную драку в самолете
Три выпивохи что-то не поделили на борту самолета Москва – Ереван
Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван.
"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.
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Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.
Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван.
"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.
Читайте также: Россияне устроили массовую драку из-за «халявного» торта
Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.
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