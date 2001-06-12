» » На Камчатке активный вулкан выпустил столб пепла высотой 6 км
Раздел: Россия  
0

На Камчатке активный вулкан выпустил столб пепла высотой 6 км

На Камчатке активный вулкан выпустил столб пепла высотой 6 кмВ субботу, 16 июня, утром, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести км над уровнем моря.

Данные были опубликованы филиалом Геофизической службы Российской академии наук (РАН), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsru.co.il.

"Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается", - сказал представитель Камчатского филиала.

По его словам, пеплопадов в населенных пунктах полуострова нет.

Читайте также: Камчатка: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 км

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:09 » Автор: Алена Шимко
     205
     0

Похожие новости по теме

Камчатка: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 км Камчатка: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 км

Вулкан закрыт плотной облачностью.

Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 7 километров

Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Ключевская сопка выбросил столб пепла вышиной 7 км Ключевская сопка выбросил столб пепла вышиной 7 км

Пепловый шлейф уносит ветром в сторону Камчатского залива.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил трикилометровый столб пепла Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил трикилометровый столб пепла

Облако пепла распространилось в сторону Камчатского залива.

На Камчатке вулкан выбросил семикилометровый столб пепла На Камчатке вулкан выбросил семикилометровый столб пепла

Спасатели советуют не приближаться к извергающемуся исполину, это опасно.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх