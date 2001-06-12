Раздел: Россия
На Камчатке активный вулкан выпустил столб пепла высотой 6 км
В субботу, 16 июня, утром, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до шести км над уровнем моря.
Данные были опубликованы филиалом Геофизической службы Российской академии наук (РАН), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsru.co.il.
"Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается", - сказал представитель Камчатского филиала.
По его словам, пеплопадов в населенных пунктах полуострова нет.
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Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.
Данные были опубликованы филиалом Геофизической службы Российской академии наук (РАН), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsru.co.il.
"Событие на вулкане произошло в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении от вулкана и уже рассеивается", - сказал представитель Камчатского филиала.
По его словам, пеплопадов в населенных пунктах полуострова нет.
Читайте также: Камчатка: вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 км
Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.
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