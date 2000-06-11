Раздел: Россия
В России митингуют против повышения пенсионного возраста
Митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин прошел в российском Новосибирске.
Участники потребовали отставки федерального правительства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UNN.
Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и “Пенсионеры за достойную жизнь”. На нее также пришли члены “Левого фронта”, Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.
Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева.
Большинство плакатов на митинге были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: “Путин-Россия. 5:0”. В России начался ЧМ-2018 по футболу, и в день его начала российские власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.
“Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет. Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!” — заявил глава местного фонда “Мы против коррупции” Виктор Сорокин.
“Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут. Значит, он не гарант даже своему слову”, — напомнил Алексей Денисюк, придерживающийся, как отмечается, сталинистских взглядов.
Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. “И президента тоже”, — выкрикнул мужчина из толпы. “И президента, если он даже не выполняет свои обещания”, — поддержал Денисюк.
Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам госдумы РФ требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат “антинародный законопроект”.
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Митинг, по оценкам издания, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов. По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня.
Участники потребовали отставки федерального правительства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UNN.
Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и “Пенсионеры за достойную жизнь”. На нее также пришли члены “Левого фронта”, Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.
Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева.
Большинство плакатов на митинге были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: “Путин-Россия. 5:0”. В России начался ЧМ-2018 по футболу, и в день его начала российские власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.
“Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет. Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!” — заявил глава местного фонда “Мы против коррупции” Виктор Сорокин.
“Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут. Значит, он не гарант даже своему слову”, — напомнил Алексей Денисюк, придерживающийся, как отмечается, сталинистских взглядов.
Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. “И президента тоже”, — выкрикнул мужчина из толпы. “И президента, если он даже не выполняет свои обещания”, — поддержал Денисюк.
Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам госдумы РФ требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат “антинародный законопроект”.
Читайте также: МВФ не требует повышения пенсионного возраста в Украине
Митинг, по оценкам издания, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов. По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня.
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