Представитель МИД России опозорилась во время своей речи

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на брифинге ведомства приписала первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер русофобскую цитату.



Слова Захаровой приводятся твиттере ведомства, пишет



«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел.», — сказала Захарова.



Несуществующую цитату Захарова вспомнила в ответ на заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу о том, что он не знает ни одного русофоба в Британии.



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Пользователи твиттера заметили, что эти слова на самом деле принадлежат Андрею Паршеву, автору книги «Почему Россия не Америка». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Слова Захаровой приводятся твиттере ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел.», — сказала Захарова.Несуществующую цитату Захарова вспомнила в ответ на заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу о том, что он не знает ни одного русофоба в Британии.Пользователи твиттера заметили, что эти слова на самом деле принадлежат Андрею Паршеву, автору книги «Почему Россия не Америка».