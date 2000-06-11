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Раздел: Россия  
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Представитель МИД России опозорилась во время своей речи

Представитель МИД России опозорилась во время своей речиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время выступления на брифинге ведомства приписала первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер русофобскую цитату.

Слова Захаровой приводятся твиттере ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел.», — сказала Захарова.

Несуществующую цитату Захарова вспомнила в ответ на заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу о том, что он не знает ни одного русофоба в Британии.

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Пользователи твиттера заметили, что эти слова на самом деле принадлежат Андрею Паршеву, автору книги «Почему Россия не Америка».
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Сегодня, 16:34 » Автор: Алена Шимко
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