Раздел: Россия
Россия отзывает своего дипломата из Украины: названа причина
Российского дипломата сняли с рейса.
Министерство иностранных дел России в срочном порядке отозвало третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея. Это произошло после того, как в его ручной клади в аэропорту Одессы обнаружили предмет, похожий на сюрикен – метательное оружие японских ниндзя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за находки российского дипломата сняли с рейса, после чего Малакей покинул территорию аэропорта.
В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.
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Напомним, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.
Министерство иностранных дел России в срочном порядке отозвало третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея. Это произошло после того, как в его ручной клади в аэропорту Одессы обнаружили предмет, похожий на сюрикен – метательное оружие японских ниндзя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за находки российского дипломата сняли с рейса, после чего Малакей покинул территорию аэропорта.
В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.
Читайте также: Bugatti отзывает партию гиперкаров: названа причина
Напомним, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.
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