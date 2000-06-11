Раздел: Россия
К украинскому политзаключенному в РФ допустили российского омбудсмена
Встреча произошла в колонии Омска.
В субботу, 16 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в Омске "украиснкого диверсанта" Дмитрия Штыбликова. Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В Омске Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи российский омбудсмен обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.
Читайте также: В России погибли люди при крушении самолета
"Дмитрий Штыбликов один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", – добавили в пресс-службе Москальковой.
В субботу, 16 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в Омске "украиснкого диверсанта" Дмитрия Штыбликова. Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В Омске Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи российский омбудсмен обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.
Читайте также: В России погибли люди при крушении самолета
"Дмитрий Штыбликов один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", – добавили в пресс-службе Москальковой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
14
0
Также советуем посмотреть
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
- Спорт тепер частина пропагандистської машини
- Активист устроил «стриптиз» перед Тимошенко
- О диктаторах-людоедах
- Дело Бабченко: задержан еще один фигурант
- Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
Оставьте свой комментарий