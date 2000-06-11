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Раздел: Россия  
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К украинскому политзаключенному в РФ допустили российского омбудсмена

К украинскому политзаключенному в РФ допустили российского омбудсмена Встреча произошла в колонии Омска.

В субботу, 16 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в Омске "украиснкого диверсанта" Дмитрия Штыбликова. Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В Омске Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с и.о. консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олегом Финогеновым посетила Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Омской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи российский омбудсмен обсудила с заключенным условия содержания, в частности, возможность и качество оказания медицинской помощи.

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"Дмитрий Штыбликов один из списка, предоставленного украинским омбудсменом. Согласно предварительным договоренностям, именно с посещения этого заключенного должна начаться программа взаимных визитов к гражданам России и Украины, находящимся в местах лишения свободы", – добавили в пресс-службе Москальковой.
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 Теги: Россия, заключенный, омбудсмен

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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