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Раздел: Россия  
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Стала известна причина наезда такси на пешеходов в центре Москвы

Стала известна причина наезда такси на пешеходов в центре Москвы Водитель объяснил полиции, что он заснул за рулем.

Водитель такси, который сбил 8 человек в центре Москвы сегодня, был трезв, но уснул за рулем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси, гражданина Киргизии, Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал.

По словам таксиста, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо.

В отношении водителя оформляются документы для привлечения его к ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В результате аварии пострадали две гражданки Мексики. Они получили незначительные ушибы и не были госпитализированы. Всего пострадало 8 человек.
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 Теги: такси, пешеходы, наезд

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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