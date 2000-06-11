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Раздел: Россия  
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В России погиб студент из США

В России погиб студент из СШАМолодой человек неудачно упал, получив травму, но спасти его не удалось

Студент Элмер Ариетт, который учился в университете Остина, штат Техас, погиб на Острове Ольхон озера Байкал, куда приехал на экскурсию в субботу, 16 июня. Об этом сообщается на сайте университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Согласно опубликованной информации, Элмер принимал участие в академической программе по обмену студентами и проходил обучение в Иркутске. Во время экскурсии, в которой участвовало 20 человек, Ариетта "получил травму при падении". От полученной травмы студент скончался.

По данным представителей Техасского университета, его руководство находятся в контакте с родителями погибшего и готово предоставить необходимое содействие. Группа психологов направилась в Иркутск, чтобы поддержать остальных студентов, которые все еще там.

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Детали инцидента, возраст погибшего и сколько именно американских студентов сейчас в Иркутске, в заявлении не уточняется.
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 Теги: Россия, США

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Сегодня, 09:35 » Автор: Татьяна Ларина
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