Раздел: Россия
В России испытали новое мощное оружие
Российские военные провели учения с применением мощного оружия
Российские войска в Японском море провели учения по поражению боевой крылатой ракеты "Москит", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Сообщается, что в учениях задействованы более полусотни кораблей. Экипаж ракетного катера Тихоокеанского флота РФ успешно поразил надводную цель боевой крылатой ракетой "Москит".
По словам командира ракетно-артиллерийской боевой части ракетного катера "Р-18" Даниила Зубарева, поразить ракету "Москит" сложно, так как она летит со скоростью 780 метров в секунду - это 2,5 маха.
"После того, как она вышла из контейнера, она делает сложные углы после стартового разворота, и при подлете к цели она делает также поперечные развороты, что не дает противнику предугадать ее действия и сбить", - рассказал он.
Удар по цели во время учений наносили два катера одновременно и ставили ложные цели средствами радиоэлектронной борьбы.
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"Имитировали нахождение в районе порядка восьми целей, когда фактически в районе находилось только две цели - это ракетно-катерная ударная группа. На фоне этих восьми целей выполняли ракетную стрельбу", - рассказал командир ракетного катера "Р-18" Андраник Шишманян.
Российские войска в Японском море провели учения по поражению боевой крылатой ракеты "Москит", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Сообщается, что в учениях задействованы более полусотни кораблей. Экипаж ракетного катера Тихоокеанского флота РФ успешно поразил надводную цель боевой крылатой ракетой "Москит".
По словам командира ракетно-артиллерийской боевой части ракетного катера "Р-18" Даниила Зубарева, поразить ракету "Москит" сложно, так как она летит со скоростью 780 метров в секунду - это 2,5 маха.
"После того, как она вышла из контейнера, она делает сложные углы после стартового разворота, и при подлете к цели она делает также поперечные развороты, что не дает противнику предугадать ее действия и сбить", - рассказал он.
Удар по цели во время учений наносили два катера одновременно и ставили ложные цели средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также: В России испытали ракету системы ПРО
"Имитировали нахождение в районе порядка восьми целей, когда фактически в районе находилось только две цели - это ракетно-катерная ударная группа. На фоне этих восьми целей выполняли ракетную стрельбу", - рассказал командир ракетного катера "Р-18" Андраник Шишманян.
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