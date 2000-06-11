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Раздел: Россия  
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Российские малые ракетные корабли вышли в Средиземное море

Российские малые ракетные корабли вышли в Средиземное мореСуда приплыли в акваторию Средиземного моря.

Ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» миновали проливы Босфор и Дарданеллы и вошли в Средиземное море.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

17 июня, сообщают в отделе информационного обеспечения российского Черноморского флота.

Отмечается, что суда приплыли в акваторию Средиземного моря в рамках планового перехода из Севастополя. Они должны присоединиться к ВМФ России в дальней морской зоне.

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В Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».
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 Теги: Средиземное море, ракетные корабли

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Сегодня, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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