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Раздел: Россия  
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Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия

Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия По словам Славы Рабиновича, новые решения правительства РФ приведут к серьезным последствиям.

Повышение НДС и пенсионного возраста в России приведет к "идеальному шторму" в экономике и социальным взрывам, считает российский блогер Слава Рабинович, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Пассивность россиян привела к антиконституционному приходу к власти президента РФ Владимира Путина в 2012 году, узурпации власти, аннексии Крыма, отсутствию экономической программы президента на выборах в 2018 году и повышению НДС и пенсионного возраста через три месяца после завершения избирательной кампании. Об этом в Facebook написал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Повышение НДС на 11%, с 18 до 20% (да-да, на 11%, ибо на 100 рублей стоимости вы будете теперь платить 20 рублей НДС, а не 18 рублей, что на 11% больше) приведет к разгону инфляции, удорожанию полной себестоимости продукции и падению потребительского спроса. Повышение пенсионного возраста приведет к безработице среди молодежи и людей старше 45 лет, обнищанию 55–65-летних и катастрофическому падению потребительского спроса", – подчеркнул он.

По мнению финансиста, российскую экономику ожидает падение.

"Двойное падение потребительского спроса. "Идеальный шторм". Все это приведет к экономическому и финансовому коллапсу и к социальным взрывам. В так называемой "программе" Путина это называется "прорывом". Не будем же ему мешать", – подытожил он.

Возраст выхода на пенсию в России не изменялся со времен СССР и составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55.

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С 1 января 2019 года российское правительство планирует повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период этого повышения – до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
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 Теги: Слава Рабинович, Россия, экономика

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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