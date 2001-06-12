Раздел: Россия
Россия модернизировала калининградский бункер для хранения ядерного оружия
Американские ученые, проанализировав новые спутниковые снимки российского анклава, пришли к однозначному выводу.
Скорее всего, россияне модернизировали бункер для ядерного оружия, который расположен около Калининграда в прибалтийском анклаве РФ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Проанализировав новые спутниковые снимки, эксперты сделали вывод, что армия России в значительной степени усовершенствовала бункер: его углубили, перекрыли новой бетонной крышей, окружили мощным тройным забором, а также начали сооружать на территории различные постройки.
"За этим объектом мы какое-то время следим: В прошлом его уже модернизировали, но в этот раз перемены там драматичны. Мы впервые видим, что ядерный бункер вырыли и, судя по всему, модернизировали", - пишет руководитель "ядерных" проектов FAS Ханс Кристенсен.
Он также отметил, что бункер "обладает всеми признаками, характерными для российских объектов по хранению ЯО".
Вместе с тем, на основании имеющихся фото FAS не может сказать - есть ли сейчас в Калининграде ЯО. "Но они демонстрируют, что это весьма активный объект", - добавил эксперт.
Читайте также: Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия
По его мнению, ядерные боеголовки туда можно доставить "в кратчайшие сроки".
Скорее всего, россияне модернизировали бункер для ядерного оружия, который расположен около Калининграда в прибалтийском анклаве РФ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Проанализировав новые спутниковые снимки, эксперты сделали вывод, что армия России в значительной степени усовершенствовала бункер: его углубили, перекрыли новой бетонной крышей, окружили мощным тройным забором, а также начали сооружать на территории различные постройки.
"За этим объектом мы какое-то время следим: В прошлом его уже модернизировали, но в этот раз перемены там драматичны. Мы впервые видим, что ядерный бункер вырыли и, судя по всему, модернизировали", - пишет руководитель "ядерных" проектов FAS Ханс Кристенсен.
Он также отметил, что бункер "обладает всеми признаками, характерными для российских объектов по хранению ЯО".
Вместе с тем, на основании имеющихся фото FAS не может сказать - есть ли сейчас в Калининграде ЯО. "Но они демонстрируют, что это весьма активный объект", - добавил эксперт.
Читайте также: Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия
По его мнению, ядерные боеголовки туда можно доставить "в кратчайшие сроки".
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