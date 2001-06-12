» » Россия модернизировала калининградский бункер для хранения ядерного оружия
Раздел: Россия  
0

Россия модернизировала калининградский бункер для хранения ядерного оружия

Россия модернизировала калининградский бункер для хранения ядерного оружияАмериканские ученые, проанализировав новые спутниковые снимки российского анклава, пришли к однозначному выводу.

Скорее всего, россияне модернизировали бункер для ядерного оружия, который расположен около Калининграда в прибалтийском анклаве РФ. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Проанализировав новые спутниковые снимки, эксперты сделали вывод, что армия России в значительной степени усовершенствовала бункер: его углубили, перекрыли новой бетонной крышей, окружили мощным тройным забором, а также начали сооружать на территории различные постройки.

"За этим объектом мы какое-то время следим: В прошлом его уже модернизировали, но в этот раз перемены там драматичны. Мы впервые видим, что ядерный бункер вырыли и, судя по всему, модернизировали", - пишет руководитель "ядерных" проектов FAS Ханс Кристенсен.

Он также отметил, что бункер "обладает всеми признаками, характерными для российских объектов по хранению ЯО".

Вместе с тем, на основании имеющихся фото FAS не может сказать - есть ли сейчас в Калининграде ЯО. "Но они демонстрируют, что это весьма активный объект", - добавил эксперт.

Читайте также: Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия

По его мнению, ядерные боеголовки туда можно доставить "в кратчайшие сроки".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ядерное оружие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:21 » Автор: Богдан Процив
     585
     0

Похожие новости по теме

Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия Известный аналитик рассказал, с какими экономическими проблемами столкнется Россия

По словам Славы Рабиновича, новые решения правительства РФ приведут к серьезным последствиям.

Россия не согласна подписать договор о запрете ядерного оружия Россия не согласна подписать договор о запрете ядерного оружия

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об отказе России присоединяться к договору о запрете ядерного оружия.

Путин раскрыл планы по вводу ядерного оружия Путин раскрыл планы по вводу ядерного оружия

Российские войска к 2021 году планируют оснастить современным вооружением на 60 процентов.

Россия готовится к ядерной войне Россия готовится к ядерной войне

Американская разведка сообщает о подземных ядерных командных бункерах, строящихся российскими властями.

РФ завозит в Крым ракеты, способные нести ядерные боеголовки РФ завозит в Крым ракеты, способные нести ядерные боеголовки

"Есть ли там ядерные боеголовки или нет - трудно сказать, но это ракетоносители".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх