Раздел: Россия
В России объявили о возможном обмене Сенцова
Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года.
Вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже 18 июня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.
"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал он.
В то же время на своей странице в Facebook известная правозащитница Мария Томак выразила надежду, что "слитая" Венедиктовым информация не повредит переговорному процессу.
Читайте также: Несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова
"Главред "Эха Москвы" Венедиктов пишет в своем телеграмм-канале, что сегодня, возможно, будет решаться судьба обмена. "Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала она.
Вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже 18 июня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.
"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал он.
В то же время на своей странице в Facebook известная правозащитница Мария Томак выразила надежду, что "слитая" Венедиктовым информация не повредит переговорному процессу.
Читайте также: Несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова
"Главред "Эха Москвы" Венедиктов пишет в своем телеграмм-канале, что сегодня, возможно, будет решаться судьба обмена. "Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала она.
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