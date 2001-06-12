» » В России объявили о возможном обмене Сенцова
Раздел: Россия  
0

В России объявили о возможном обмене Сенцова

В России объявили о возможном обмене СенцоваСенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая 2018 года.

Вопрос незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова может быть решен уже 18 июня.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.

"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал он.

В то же время на своей странице в Facebook известная правозащитница Мария Томак выразила надежду, что "слитая" Венедиктовым информация не повредит переговорному процессу.

Читайте также: Несколько человек объявили голодовку в поддержку Сенцова

"Главред "Эха Москвы" Венедиктов пишет в своем телеграмм-канале, что сегодня, возможно, будет решаться судьба обмена. "Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сенцов, обмен

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:10 » Автор: Едгар Букмирза
     82
     0

Похожие новости по теме

В Москве власти не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова В Москве власти не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова

Власти отказали в проведении акции.

В России задержаны солистки Pussy Riot из-за поддержки Сенцова В России задержаны солистки Pussy Riot из-за поддержки Сенцова

Девушки провели акцию в поддержку украинского режиссера в Якутске.

В России прошла акция в поддержку Сенцова В России прошла акция в поддержку Сенцова

Акцию провели в Якутске, где в одной из тюрем находится украинский режиссер.

Россия отказалась передать Украине Сенцова Россия отказалась передать Украине Сенцова

Минюст РФ направил официальное пояснение.

СМИ узнали о местонахождении Олега Сенцова в России СМИ узнали о местонахождении Олега Сенцова в России

Сенцова этапировали в СИЗО в Якутске.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх