Россия стала лидером в Европе по количеству стрелкового оружия у граждан

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Контракт рассчитан на 5 лет и предполагает поставку от 80 до 200 единиц оружия ежегодно. «Калашников» 14 января 2014 года подписал с компанией Russian Weapon Company контракт на поставку стрелкового оружия в США и Канаду, говорится в сообщении российского концерна.