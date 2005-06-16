Раздел: Россия
Бывшую жену Путина обвинили в финансовой афере - СМИ
Экс-супруга президента РФ Людмила Очеретная (Путина) оказалась фигурантом коррупционного скандала.
По данным российских СМИ, бывшая жена Путина приобрела скандальные два гектара земли в элитном поселке Одинцовского района Московской области у своей давней подруги Татьяны Шестаковой,, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Журналисты узнали, что женщина со своим мужем Василием Шестаковым, одним из друзей детства президента России, развелась почти одновременно с Путиными.
При этом до 2014 года Шестакова владела нынешним бизнесом Очеретной.
Также СМИ пишут, что Шестакова является одним из учредителей Центра развития межличностных коммуникаций, который с момента его создания в начале 2000-х находился под патронатом тогдашней супруги Путина.
«Ее бывший муж Василий Шестаков в детстве занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным. Наряду с Аркадием Ротенбергом он до сих пор значится учредителем «Детско-юношеского спортклуба «Явара-М». В Санкт-Петербурге Шестаков живет в одном доме с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, на Каменном острове. И хотя с женой он тоже вроде как в разводе, и считается, что в последнее время сам находится в небольшой опале, семья Шестаковых по-прежнему близка к Кремлю», — говорится в материале.
При этом журналисты так и не смогли выяснить, сколько бывшая жена Путина потратила на покупку земельного участка у Шестаковой. Сообщается, что рабочий телефон женщины недоступен в течение нескольких месяцев.
Автор расследования OCCRP об элитной недвижимости экс-жены Путина Олеся Шмагун считает, что эта сделка была совершена с целью отмывания денег.
Читайте также: В Ростовской области полицейский расстрелял жену и тестя
«Может существовать миллион вполне легитимных причин для покупки и быстрой продажи земли – мало ли, место не понравилось. Но в целом это выглядит подозрительно. Нередко подобные сделки становятся способом отмыть деньги и показать иностранным контрагентам чистое происхождение непонятно откуда взявшихся богатств: смотрите, я же продал землю в элитном районе Подмосковья«, — заявила она.
По данным российских СМИ, бывшая жена Путина приобрела скандальные два гектара земли в элитном поселке Одинцовского района Московской области у своей давней подруги Татьяны Шестаковой,, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Журналисты узнали, что женщина со своим мужем Василием Шестаковым, одним из друзей детства президента России, развелась почти одновременно с Путиными.
При этом до 2014 года Шестакова владела нынешним бизнесом Очеретной.
Также СМИ пишут, что Шестакова является одним из учредителей Центра развития межличностных коммуникаций, который с момента его создания в начале 2000-х находился под патронатом тогдашней супруги Путина.
«Ее бывший муж Василий Шестаков в детстве занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным. Наряду с Аркадием Ротенбергом он до сих пор значится учредителем «Детско-юношеского спортклуба «Явара-М». В Санкт-Петербурге Шестаков живет в одном доме с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, на Каменном острове. И хотя с женой он тоже вроде как в разводе, и считается, что в последнее время сам находится в небольшой опале, семья Шестаковых по-прежнему близка к Кремлю», — говорится в материале.
При этом журналисты так и не смогли выяснить, сколько бывшая жена Путина потратила на покупку земельного участка у Шестаковой. Сообщается, что рабочий телефон женщины недоступен в течение нескольких месяцев.
Автор расследования OCCRP об элитной недвижимости экс-жены Путина Олеся Шмагун считает, что эта сделка была совершена с целью отмывания денег.
Читайте также: В Ростовской области полицейский расстрелял жену и тестя
«Может существовать миллион вполне легитимных причин для покупки и быстрой продажи земли – мало ли, место не понравилось. Но в целом это выглядит подозрительно. Нередко подобные сделки становятся способом отмыть деньги и показать иностранным контрагентам чистое происхождение непонятно откуда взявшихся богатств: смотрите, я же продал землю в элитном районе Подмосковья«, — заявила она.
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