Раздел: Россия
Иностранцы были шокированы, заселившись в екатеринбургский отель
Снимки в интернете не соответствуют действительности
Двое фанатов из Уругвая, приехавших в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу, были разочарованы жильем, которое они забронировали накануне спортивного события, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам болельщиков Хермана и Маурисио, за неделю до матча в гостинице "Большой Урал" появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей (около тысячи гривен) в сутки с человека. На фотографиях комнаты выглядели хорошо, и мужчины решили забронировать жилье, заплатив 20 тысяч рублей (больше восьми тысяч гривен) с четверых за двое суток.
Однако, заселившись, они были разочарованы выбором, так как снимки в интернете не соответствовали действительности.
"Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли", — пожаловался уругваец Херман.
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"Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло", — добавил болельщик Маурисио.
Двое фанатов из Уругвая, приехавших в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу, были разочарованы жильем, которое они забронировали накануне спортивного события, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам болельщиков Хермана и Маурисио, за неделю до матча в гостинице "Большой Урал" появились свободные номера за 2,5 тысячи рублей (около тысячи гривен) в сутки с человека. На фотографиях комнаты выглядели хорошо, и мужчины решили забронировать жилье, заплатив 20 тысяч рублей (больше восьми тысяч гривен) с четверых за двое суток.
Однако, заселившись, они были разочарованы выбором, так как снимки в интернете не соответствовали действительности.
"Приехав в гостиницу, мы ужаснулись. Это совсем не то, что мы видели на фото. Другие уругвайцы, которые забронировали этот же отель, отказались здесь оставаться. Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли", — пожаловался уругваец Херман.
Читайте также: В Кабуле боевики напали на отель и захватили заложников
"Это не отель, это машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение, хоть в этом нам повезло", — добавил болельщик Маурисио.
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