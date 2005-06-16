Иностранцы были шокированы, заселившись в екатеринбургский отель

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Одному из болельщиков, который посетил матч-открытие российского Чемпионата мира по футболу, пришлось все 90 минут стоять, хотя он приобрел билет, который входит в 1 категорию продаж, за 33 000 рублей (почти за 14 000 гривен).