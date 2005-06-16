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Раздел: Россия  
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Лесные пожары в России: площадь увеличилась

Лесные пожары в России: площадь увеличиласьВ регионах России было зарегистрировано 64 лесных пожара.

Лесными пожарами в России охвачено почти 15,9 тыс. га, за сутки площадь возгораний увеличилась на 5,5 тыс. га, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

По данным на 19 июня, на территории России действует 71 лесной пожар. Самые сильные очаги зарегистрированы в Красноярском крае на площади почти 10,2 тыс. га и в Якутии — около 4,3 тыс. га. Очаги возгорания тушат еще в девяти субъектах федерации.

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К борьбе с огнем в лесах привлечено порядка 1,7 тыс. человек, задействованы 232 единицы техники. В авиационном мониторинге и тушении участвуют 85 воздушных судов.
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Сегодня, 23:19 » Автор: Едгар Букмирза
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