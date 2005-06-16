Раздел: Россия
Стало известно, почему Путин не смотрел матч национальной сборной по футболу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин узнал счет матча Россия – Египет уже после окончания игры.
«Он не смотрел. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили», – цитирует Пескова местная газета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.
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Сборная Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018.
«Он не смотрел. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили», – цитирует Пескова местная газета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.
Читайте также: Энрике Иглесиас приобщает детей к футболу: звезда смотрел матч вместе с детьми
Сборная Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018.
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