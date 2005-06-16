Стало известно, почему Путин не смотрел матч национальной сборной по футболу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин узнал счет матча Россия – Египет уже после окончания игры.



«Он не смотрел. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили», – цитирует Пескова местная газета, пишет



Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.



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Сборная Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Он не смотрел. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили», – цитирует Пескова местная газета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное Путин принял участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.Сборная Россия обыграла Египет со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018.