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Раздел: Россия  
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В Москве топ-менеждера крупной компании арестовали за шпионаж

В Москве топ-менеждера крупной компании арестовали за шпионажВ ФСБ заявили, что негласно наблюдали за контактами Цуркан, задержанной оперативниками спецслужбы в Москве.

Женщину обвиняют в шпионаже, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Диалог.UA.

Известно, что топ-менеджера ПАО "Интер РАО" еще 15 июня привезли в СУ ФСБ, где ей было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ.

По ходатайству ФСБ, Цуркан была арестована решением Лефортовского райсуда Москвы до 13 августа, но ее защита это решение обжаловала.

Однако дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Цуркан обвинили в сотрудничестве с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.

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После задержания Цуркан в ее доме, рабочем кабинете, а также в самой компании прошли обыски. Об их результатах пока не сообщается.
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Сегодня, 13:52 » Автор: Алена Шимко
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