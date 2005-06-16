Раздел: Россия
В РФ депутатам отказались снижать зарплаты до среднего уровня
Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности не поддержал законопроект «Справедливой России» о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране.
По мнению члена комитета по регламенту Сергея Фабричного, денежное содержание членов Совфеда и депутатов Госдумы обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно участвовать в парламентской деятельности, сложность которой значительно возросла, а также уделять внимание работе с избирателями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
«С моей точки зрения, концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, и я предлагаю комитету данную инициативу отклонить», — приводит слова сенатора ТАСС.
С его заявлением согласились почти все члены комитета.
Инициаторы и разработчики законопроекта — Сергей Миронов и Олег Нилов — предлагают понизить денежное содержание парламентариев обеих палат до среднероссийского уровня в 35 тыс. рублей, а также лишить их ряда медицинских, пенсионных льгот и премий.
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В соответствии с бюджетом на 2018 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тыс. рублей.
По мнению члена комитета по регламенту Сергея Фабричного, денежное содержание членов Совфеда и депутатов Госдумы обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно участвовать в парламентской деятельности, сложность которой значительно возросла, а также уделять внимание работе с избирателями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
«С моей точки зрения, концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, и я предлагаю комитету данную инициативу отклонить», — приводит слова сенатора ТАСС.
С его заявлением согласились почти все члены комитета.
Инициаторы и разработчики законопроекта — Сергей Миронов и Олег Нилов — предлагают понизить денежное содержание парламентариев обеих палат до среднероссийского уровня в 35 тыс. рублей, а также лишить их ряда медицинских, пенсионных льгот и премий.
Читайте также: В России ведущие в прямом эфире аплодировали депутатам, поднявшим себе зарплату. Видео
В соответствии с бюджетом на 2018 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тыс. рублей.
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