В РФ депутатам отказались снижать зарплаты до среднего уровня

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Уже ровно через год заработная плата народных избранников Российской Федерации будет составлять 420 рублей в месяц. У депутатов Российской государственной думы все отлично – из зарплаты выросла на 80%.А через год грядет еще одно повышение – на 68%.