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Раздел: Россия  
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ДТП в центре Москвы: люди сгорели заживо

ДТП в центре Москвы: люди сгорели заживоВ столице России произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с большим количеством жертв.

Смертельная авария произошла в ночь на 21 июня в районе дома 24 на Кутузовском проспекте в Москве. По некоторым данным, там столкнулись сразу пять машин. Другие источники сообщают о столкновении двух автомобилей. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто.

Сообщается, что «Мерседес» сбил насмерть 59-летнюю женщину, затем вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фиат». Машины отбросило в разные стороны, и они столкнулись с проезжавшими мимо автомобилями.

«Мерседес» вспыхнул, водитель 22-летний Рахматуллах Гаджиев и его пассажир 21-летний Гари Мелканян сгорели до приезда оперативных служб. Пассажиры и водитель «Фиата» угодили в больницу.

Спасатели справились с пламенем, после чего извлекли тела погибших.

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Обстоятельства ДТП выясняются.
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Сегодня, 10:27 » Автор: Алена Шимко
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