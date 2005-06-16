Раздел: Россия
ДТП в центре Москвы: люди сгорели заживо
В столице России произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с большим количеством жертв.
Смертельная авария произошла в ночь на 21 июня в районе дома 24 на Кутузовском проспекте в Москве. По некоторым данным, там столкнулись сразу пять машин. Другие источники сообщают о столкновении двух автомобилей. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто.
Сообщается, что «Мерседес» сбил насмерть 59-летнюю женщину, затем вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фиат». Машины отбросило в разные стороны, и они столкнулись с проезжавшими мимо автомобилями.
«Мерседес» вспыхнул, водитель 22-летний Рахматуллах Гаджиев и его пассажир 21-летний Гари Мелканян сгорели до приезда оперативных служб. Пассажиры и водитель «Фиата» угодили в больницу.
Спасатели справились с пламенем, после чего извлекли тела погибших.
Читайте также: В Пакистане почти 150 человек сгорели заживо
Обстоятельства ДТП выясняются.
Смертельная авария произошла в ночь на 21 июня в районе дома 24 на Кутузовском проспекте в Москве. По некоторым данным, там столкнулись сразу пять машин. Другие источники сообщают о столкновении двух автомобилей. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто.
Сообщается, что «Мерседес» сбил насмерть 59-летнюю женщину, затем вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фиат». Машины отбросило в разные стороны, и они столкнулись с проезжавшими мимо автомобилями.
«Мерседес» вспыхнул, водитель 22-летний Рахматуллах Гаджиев и его пассажир 21-летний Гари Мелканян сгорели до приезда оперативных служб. Пассажиры и водитель «Фиата» угодили в больницу.
Спасатели справились с пламенем, после чего извлекли тела погибших.
Читайте также: В Пакистане почти 150 человек сгорели заживо
Обстоятельства ДТП выясняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1010
0
Также советуем посмотреть
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
- На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
- Познакомьтесь: аудитор Жебривский
- Уфологи разглядели гуманоида в отражении скафандра
- Миротворці: Росія тягне паузу
- На Донбассе ранены три бойца ВСУ
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
- Партії підуть на вибори з фінансами з підтверджених джерел
- «Хищник» оседлал «Чужого»: байкер развеселил креативным костюмом
- На цепи: питона настигла «карма» за съеденную собаку
- Всесильний «Юра Єнакіївський» отримав ляпас
- Новий курс України: перезаснування як воно є
- В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
- В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
- В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
- Сандерса считают одним из вероятных кандидатов на президентский пост
- Україні доведеться пережити дві виборчих кампанії
- Суровый кот насмешил Сеть, нокаутировав плюшевую игрушку
- Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому
- Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
- Іван Драч – це частина мого життя
Оставьте свой комментарий