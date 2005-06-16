Раздел: Россия
Российские хакеры пытались взломать немецкие энергосети - СМИ
Киберпреступники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков.
Первые признаки атаки появились летом 2017 года. По данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня.
«Почерк преступников — на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России», — отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.
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Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.
Первые признаки атаки появились летом 2017 года. По данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на GHall.
Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня.
«Почерк преступников — на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России», — отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.
Читайте также: Хакеры из РФ атаковали смартфоны военных НАТО
Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний. Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.
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